Squalifica Pogba, il francese ha una speranza. E la Juve...

Squalifica Pogba, il centrocampista francese spera nello sconto di pena. Intanto la Juve pensa alla rescissione del contratto

Pogba, risultato positivo al doping e alle successive controanalisi, probabilmente sarà squalificato con la Juve che potrebbe risolvere il contratto e chiedergli i danni.

A fare il punto della situazione è Tuttosport, secondo cui il francese rischia uno stop di 4 anni. Pogba spera in uno sconto attraverso il patteggiamento. La pena potrebbe ridursi quindi di un anno fino ad arrivare a soli 18 mesi nel caso in cui riuscisse a dimostrare che l’assunzione della sostanza è avvenuta in modo fortuito.