Spezia Milan, prime indicazioni di Pioli per Daniel Maldini

Prime indicazioni di Stefano Pioli per Daniel Maldini in questa prima mezz’ora di Spezia Milan. Ecco cosa il tecnico ha detto al trequartista

Sotto particolare attenzione di Stefano Pioli durante Spezia Milan è la prova di Daniel Maldini. In questa prima mezz’ora il tecnico rossonero ha dato molte indicazioni al ragazzo classe ’99.

In particolare gli è stato chiesto di sfilarsi dalle marcature e rimanere alto. Deve essere il primo in pressione sui portatori in fase di non possesso. Un lavoro dispendioso anche a livello fisico.