Connect with us

News

Spalletti rinnova con la Juventus: è ufficiale! Altri due anni in bianconero per l’allenatore

Published

1 ora ago

on

By

Luciano Spalletti

Spalletti rinnova con la Juventus: è ufficiale! Altri due anni in bianconero per l’allenatore. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nella lotta per la qualificazione in Champions League, che riguarda anche il Milan, questo weekend potrebbe essere decisivo per la Juventus che giocherà una gara cruciale contro l’Atalanta in trasferta. I bianconeri arrivano allo scontro diretto carichi dopo l’ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti. L’allenatore, dopo i primi 7 mesi a Torino, arrivato come sostituto dell’esonerato Igor Tudor, ha firmato un rinnovo di 2 anni.

La Juve ha comunicato il prolungamento dell’ex ct della Nazionale con un video pubblicato su YouTube. Spalletti riunisce la squadra prima di cominciare l’allenamento e comunica ai giocatori di aver firmato il nuovo contratto, sottolineando la sua volontà di far sapere la sua scelta ai suoi ragazzi prima che questi lo potessero venire a sapere da seconde fonti.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×