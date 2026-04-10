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Spalletti rinnova con la Juventus: è ufficiale! Altri due anni in bianconero per l’allenatore
Spalletti rinnova con la Juventus: è ufficiale! Altri due anni in bianconero per l’allenatore. Segui le ultimissime sui rossoneri
Nella lotta per la qualificazione in Champions League, che riguarda anche il Milan, questo weekend potrebbe essere decisivo per la Juventus che giocherà una gara cruciale contro l’Atalanta in trasferta. I bianconeri arrivano allo scontro diretto carichi dopo l’ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti. L’allenatore, dopo i primi 7 mesi a Torino, arrivato come sostituto dell’esonerato Igor Tudor, ha firmato un rinnovo di 2 anni.
La Juve ha comunicato il prolungamento dell’ex ct della Nazionale con un video pubblicato su YouTube. Spalletti riunisce la squadra prima di cominciare l’allenamento e comunica ai giocatori di aver firmato il nuovo contratto, sottolineando la sua volontà di far sapere la sua scelta ai suoi ragazzi prima che questi lo potessero venire a sapere da seconde fonti.