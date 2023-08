Le dimissioni di Mancini da CT dell’Italia hanno scosso l’ambiente. Spalletti è pronto a sostituirlo, la rivelazione

Ore frenetiche per il dopo Mancini sulla panchina dell’Italia. L’ormai ex CT si è dimesso a sua detta per motivi personali. Ora per sostituirlo è pronto Spalletti.

Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Alessandro Alciato ha rivelato che sarà lui il prossimo ct azzurro. Annuncio previsto per il 16 agosto.