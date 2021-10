Spalletti: «Non dobbiamo guardare il Milan ma noi stessi, vi spiego»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Bologna, ecco le parole del tecnico dei partenopei

«Se stiamo facendo bene o male non devono dircelo i risultati degli avversari, ma le nostre prestazioni. Noi dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio, di esprimerlo al meglio, di andare alla ricerca della costruzione dal basso o andare velocemente di là se gli avversari non te lo permettono. Se gli altri hanno vinto o perso non importa, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e stare attenti alle nostre prestazioni».