Spagna Francia 1-2: Theo Hernandez che spinta! Ecco la pagella

Theo Hernandez è stato protagonista in positivo del match di ieri sera tra Spagna e Francia. Ecco la pagella del terzino rossonero

Ieri la Francia ha battuto 2-1 la Spagna nella finale di Nations League. Theo Hernandez è stato ancora una volta protagonista assoluto del match, sfornando una prestazione da incorniciare soprattutto nel secondo tempo.

Per la Gazzetta dello Sport è da 7 in pagella: «Primo tempo un po’ timido. Ripresa in crescendo: traversa che ancora vibra dopo una splendida volée. Assist che manda Mbappé all’apoteosi».