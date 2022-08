Sottil: «Beto contro il Milan? Lo monitoreremo perché viene da un infortunio difficile». Le parole del tecnico dell’Udinese

Andrea Sottil ha analizzato il successo dell’Udinese, prossima avversaria del Milan, ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le parole del tecnico bianconero:

PARTITA – «Prendiamo il risultato, ma bisogna crescere consapevoli che dovremo fare meglio. All’inizio del secondo tempo eravamo in controllo totale della gara. Stavamo facendo molto bene, il gol subito ci ha tolto un po’ di sicurezza, poi è subentrata anche la stanchezza. Tutto sommato è stata una discreta partita, quella di oggi era un’Udinese che giocava con il solo Perez dei titolari dello scorso anno in difesa. Giocatori nuovi come Bijol, Masina ed Ebosse devono trovare i sincronismi. Giocando trovi la forma e la sintonia».

BETO – «Stiamo seguendo alla lettera il suo programma di rientro. Oggi era in panchina ma sapevamo che non l’avremmo utilizzato, deve fare il passaggio tra gestire qualche allenamento ed entrare al 100%. Ha lavorato, lavorerà domani e da lunedì si allenerà senza differenziazioni. Lo monitoreremo perché viene da un infortunio difficile»