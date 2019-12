SkySport: Ibrahimovic Milan, pista ormai raffreddata

Il Milan sperava di chiudere velocemente la trattativa con Ibrahimovic puntando molto sulla sua volontà, ma tutto ciò non sta accadendo

Ecco le parole di Di Marzio sulla trattativa Milan e Napoli per Ibrahimovic.

«Aurelio De Laurentiis, con le sue ultime dichiarazioni alla stampa, ha in pratica chiuso la possibilità che Ibra possa trasferirsi al Napoli. La moglie di Ibrahimovic voleva andare a Milano, mentre Zlatan continuava a sperare nella pista Napoli. Gattuso, per inserire anche Ibrahimovic, avrebbe cambiato il proprio sistema di gioco passando a due punte in attacco. Tuttavia, la porta azzurra sembra ormai chiusa. Il Milan, dal canto suo, attendeva dei segnali da parte del calciatore svedese, ma lui non ha ancora deciso e la sua insicurezza sta raffreddando la trattativa»