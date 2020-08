Sky Sport – Bakayoko vuole solo il Milan: manca l’accordo col Chelsea

Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Temoué Bakayoko: ecco le sue parole

Intervenuto su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto anche sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Temoué Bakayoko. Ecco le sue parole:

«A tenere banco in Casa Milan non c’è solo la trattativa per Ibrahimovic ma anche quella per Bakayoko. Nei riscontri che abbiamo con gli agenti, la trattativa non è ancora conclusa ma ci sono forti segnali della volontà del francese di tornare al Milan: i rossoneri e il Chelsea devono trovare un accordo che, ad oggi, non è stato ancora trovato».