Sinner vince ancora! Trionfo agli ATP 1000 di Miami, adesso il milanista è il numero 2 al mondo: che numeri per lui!

Tredicesimo titolo per Jannik Sinner, che batte in finale dell’Open di Miami ATP 1000 il bulgaro Dimitrov in due set. Ennesima prestazione di forza e strapotere fisico e tecnico per il giovanissimo tennista italiano tifoso del Milan.

Con questo successo Jannik diventa anche il numero 2 nella classifica mondiale: è il primo italiano a riuscirci. Non resta che applaudirlo.