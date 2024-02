Simeone lancia la sfida al Milan: «Partita chiave, ce la giocheremo»

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha lanciato la sfida al Milan, prossima avversaria in campionato

LE PAROLE – «Milan? Non deve esserci pressione. È una partita chiave, ma ora abbiamo ripreso a vincere e questo deve aiutarci. Non sarà la svolta se vinciamo e non sarà un danno se perdiamo, ce la giocheremo provando a essere forti e fare punti»