Berlusconi in ospedale: accertamenti programmati. Le condizioni dell’ex presidente rossonero e il motivo del nuovo ricovero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo ricovero di Silvio Berlusconi è legato ad alcuni accertamenti programmati.

L’ex presidente del Milan è stato ricoverato ma questa volta non in terapia intensiva e, come sottolineato dal primario Zangrillo, si tratta di controlli programmati solamente anticipati di qualche giorno.