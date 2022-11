Shevchenko sul Milan: «I meriti di tutto questo sono di Pioli, Maldini e Massara». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di Virgin Radio del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Ho visto alcune partite in cui il Milan ha giocato molto bene, in altre ha fatto un po’ più di fatica, ma la cosa più importante è che vinca. Hanno avuto tanti infortuni, ma c’è un grande gruppo che lotta per gli obiettivi. I meriti di questo sono di Pioli, Maldini e Massara. Pioli sta facendo un lavoro incredibile, soprattutto dal punto di vista mentale. E’ sempre bello vedere giocare bene una squadra, ma è importante anche vincere quando le cose vanno meno bene».