Shevchenko su Ibrahimovic: «Oggi avrebbe fatto comodo per la sua esperienza e leadership». Le parole dell’ex Milan sullo svedese

Shevchenko ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Quanto detto per Giroud vale a maggior ragione per Zlatan. Ibra è ancora più grande per le motivazioni che lo animano. Oggi che è recuperato dico che avrebbe fatto comodo per la sua esperienza e la sua leadership. Ma quando è stata presa la decisione di non inserirlo in lista non c’erano certezze sulla condizione fisica».