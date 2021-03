Serie A, Juve e Roma al tappeto, il Milan accorcia, bene Atalanta e Lazio

Il Milan accorcia in vetta, Atalanta e Lazio tengono il passo. La Juve crolla contro il Benevento, e il Napoli schianta la Roma

L’Inter salta un turno e come prevedibile in vetta la classifica si accorcia, molto meno prevedibile la sconfitta contro il Benevento allo Stadium della Juventus, che saluta definitivamente lo scudetto. Colpaccio salvezza di Inzaghi che inguaia Pirlo – compagno di mille battaglie – e rischia di ridimensionare il finale di stagione bianconero.

La Juve crolla contro un Benevento coraggioso e ordinato, che ruba 4 punti ai bianconeri tra andata e ritorno: una buona parte di quelli che dividono Pirlo da Conte in testa alla classifica. Ora la Juve dovrà ritrovare nuovi stimoli per un gruppo svuotato dall’eliminazione in Champions, ma soprattutto iniziare a guardarsi le spalle.

