Serie A, mai così male dal 1999/2000: Milan Bologna ed altri big match per invertire il trend

Serie A – Il dato sui gol fatti dopo le prime due giornate di campionato. Mai così male da oltre 25 anni

L’inizio del campionato di Serie A 2025/26 ha sorpreso gli addetti ai lavori e i tifosi, ma non per la quantità di spettacolo offerto. Con sole due giornate disputate, il numero totale di reti segnate si ferma a quota 41. Un dato che, come sottolineato dalle statistiche, è il più basso registrato dopo le prime due giornate del massimo campionato italiano dal lontano 1999/2000, quando i gol furono appena 38. Un trend che potrebbe essere già invertito dalla prossima giornata.

La terza giornata: la speranza di un’inversione di rotta

La speranza di un’inversione di rotta è affidata alla terza giornata di Serie A, che si preannuncia ricca di spunti e di grandi sfide. Il calendario prevede infatti alcuni match di cartello, capaci di accendere gli animi e di regalare emozioni. Tra questi spicca l’atteso big match tra Juve e Inter, una classica del calcio italiano che vede i bianconeri e i nerazzurri, due squadre con una rivalità storica, pronte a darsi battaglia in campo. Ma le emozioni non si fermano qui.

I grandi match in programma

Un altro scontro di alto livello sarà quello tra la Fiorentina e il Napoli, due squadre che giocano un calcio offensivo e che, storicamente, offrono spettacolo. La presenza in campo di giocatori talentuosi, come il centravanti viola e l’attaccante partenopeo, promette un confronto a viso aperto, con la speranza di vedere un’esplosione di gol. Non solo big match però. Anche la sfida tra il Milan e il Bologna potrebbe regalare sorprese. I rossoneri, guidati dal loro allenatore e con l’obiettivo di risalire la classifica, affronteranno un Bologna sempre difficile da affrontare.

La terza giornata di campionato si presenta quindi come un’occasione per invertire la tendenza e mostrare al pubblico il vero potenziale della Serie A. Sarà il momento di capire se l’inizio a “bassa intensità” è stato solo un incidente di percorso o se, invece, le squadre faticheranno a trovare la via del gol anche in futuro.