Serie A, turnover delle big: lui è lo stakanovista di Pioli

Repubblica ha analizzato i dati sulle squadre italiane coinvolte in Europa. Tra turn over e no in Serie A ecco chi è lo stakanovista di Pioli

Repubblica oggi in edicola analizza i numeri delle quattro squadre coinvolte in Champions League, pronte ad attuare il turnover nelle prossime partite, per far rifiatare chi ha speso di più e dare una chance a chi invece ha giocato meno.

Per l’Inter sono undici i giocatori ad aver giocato cinque partite su cinque in questo inizio, gli stessi del Milan, che vede Rade Krunic come stakanovista, sempre in campo dal primo minuto e mai sostituito, e anche di Lazio e Napoli che hanno due giocatori di movimento a testa in campo per 450′ (Luis Alberto e Romagnoli per Sarri, DiLorenzo e Juan Jesus per Garcia). E ora, con il primo turno infrasettimanale che si avvicina, anche le big si preparano a qualche cambio senza però mettere in pericolo gli equilibri della squadra e senza rischiare di lasciare punti per strada.