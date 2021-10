Sergio Oliveira: «Il vantaggio ci ha tranquillizzato, Luis Diaz fortissimo»

Sergio Oliveira, intervenendo in conferenza stampa, ha parlato al termine della gara vinta per 1-0 contro il Milan

Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta per 1-0 contro i rossoneri. Ecco le sue parole riprese da tuttomercatoweb.

SULLE SUE PRESTAZIONI: «Quando la squadra gioca bene è ovvio che vada meglio anche per i singoli. Sono andato spesso in panchina ma do sempre il massimo, ho un contratto col Porto, è la squadra che amo e spero che il Porto vinca tutte le partite».

SULLE TANTE OCCASIONI SPRECATE: «Ci abbiamo provato tante volte, è vero, abbiamo tirato tanto verso la porta del Milan. Avevamo un po’ di ansia, però alla fine siamo riusciti a vincere: il gol ci ha dato tranquillità e dopo tanti tentativi è arrivato il gol, ci è sembrato giusto».

SULLA SCONFITTA CON IL LIVERPOOL: «No, la squadra vuole arrivare agli ottavi di finale e perdere con il Liverpool è stato brutto. Volevamo vincere anche lì, è andata male e abbiamo lavorato per correggere quello che non ha funzionato. Oggi siamo riusciti a ottenere la vittoria ed era quello che volevamo».