Serafini: «Il Porto ha calciato in porta solo 2 volte, sugli episodi...»

Luca Serafini ha detto la sua ai microfoni di Milan TV, riguardo la prestazione del Diavolo contro il Porto in Champions League:

«Il Porto ha giocato bene e il Milan ha giocato male. Il Porto ha tirato 19 volte, 2 sole in porta, infatti Tatarusanu non ha praticamente fatto parate, ha preso un palo e ha fatto un gol. Il Milan ha battuto un calcio d’angolo solo nei minuti di recupero. Il Porto sportivamente meritava di vincere ma la partita finisce 0-0 perché il fallo non fischiato su Bennacer al limite dell’area è una cosa inconcepibile. Non si può sopportare, non è un piccolo errore: il giocatore del Porto si disinteressa del pallone, guarda Bennacer e gli dà una spinta sulla schiena buttandolo a terra da un metro dall’arbitro che non ha fischiato nulla in questa partita. Il problema mio è che non siamo ancora una squadra da Champions per mille motivi, ma penso al gol di Kessie a Manchester, alla partita con l’Atletico, se poi vado ancora indietro a quella con l’Arsenal e penso al gol di stasera che è un gol da annullare, avremmo parlato di uno 0-0 invece siamo ancora a 0 punti».