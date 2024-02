Seconda squadra Milan, avviato l’iter di richiesta formale: TUTTI gli aggiornamenti e le ultimissime novità

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il progetto Seconda squadra Milan che il club sta portando avanti con concretezza in queste ultime settimane. Come riportato da Calciomercato.com, il club rossonero avrebbe già avviato le pratiche di richiesta formale nei confronti della Lega Pro.

Entro la prima settimana di giugno si capirà se ci saranno squadre non idonee per l’iscrizione alla prossima stagione e il primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, con il Milan che in questo caso presenterebbe la domanda.