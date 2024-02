Seconda squadra Milan, il club ha un grande sogno per il futuro: TUTTI i dettagli e le ultimissime novità in merito

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare del progetto seconda squadra, svelando piani e obiettivi del Milan per quanto riguarda il futuro prossimo.

Secondo quanto si apprende il club rossonero, visto quanto di buono stanno facendo i ragazzi delle giovanili, starebbe pensando di organizzare una Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C per valorizzare i suoi talenti. Il sogno è seguire le orme della Juventus, con la sua Next Gen che sta dando ormai da anni i frutti.