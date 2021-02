Sconcerti: «Ecco perchè Donnarumma ha scelto lo squalo Raiola»

Mario Sconcerti ha detto la sua sulla vicenda del rinnovo di Donnarumma dando una sua interpretazione del perchè Gigio si fidi di Raiola

Commentando la situazione legata al rinnovo di Donnarumma con il Milan, Mario Sconcerti ha dichiarato quanto segue:

«Ha scelto uno squalo come Raiola non perché costretto ma perché vuole i vantaggi che gli può portare. Vuole rimanere al Milan ma vuole tutti i soldi che gli propongono all’estero. Oggi se c’è un giocatore che vuole andare via e c’è chi lo paga bene, deve andare via. E una squadra deve essere in grado di sostituirlo».