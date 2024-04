Sassuolo Milan, Pioli ha un grosso timore: discorso alla squadra dopo la Roma, i dettagli

Sassuolo-Milan, Stefano Pioli ha il timore che la squadra sottovaluti l’impegno coi neroverdi: il discorso dopo la Roma

Come riportato da Tuttosport, prima del ritorno in Europa League contro la Roma il Milan sarà impegnato sul campo del Sassuolo domenica 14 aprile alle 15.

Stefano Pioli ha il grosso timore che proprio in virtù dell’impegno contro i giallorossi all’Olimpico Leao e compagni possano sottovalutare una sfida molto importante per blindare il secondo posto in campionato. Dopo la Roma il tecnico ha catechizzato la squadra: in Emilia servono i tre punti.