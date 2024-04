Sassuolo Milan, il programma di oggi dei rossoneri: l’allenamento e la partenza per Reggio Emilia. Tutti i dettagli

Oggi è la vigilia di Sassuolo Milan, match che andrà in scena domani alle ore 15:00 valevole per il 32° turno del campionato di Serie A. Il giornalista Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport, comunica quello che è il programma dei rossoneri per oggi.

Ritrovo a Milanello per il pranzo ed a seguire per la rifinitura. Nel pomeriggio, al termine della seduta d’allenamento, la partenza per Reggio Emilia.