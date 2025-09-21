Connect with us

News

Santiago Gimenez e l'astinenza da gol che comincia a preoccupare: Allegri attende, nuova chance in Coppa Italia? Cosa filtra

News

Calciomercato Milan, svolta Modric! Importante indiscrezione sul futuro del croato. Il centrocampista starebbe pensando di… Ultimissime

News

Pulisic Milan, il calciatore americano si è preso la scena: i suoi numeri con questa maglia sono davvero clamorosi

News

Allegri Milan, il dato sull'inizio di campionato è incredibile: questa cosa non si verificava da ben due anni

News

Gimenez Milan, periodo nero per l'attaccante messicano: questa speciale classifica conferma che... Ultimissime

News

Santiago Gimenez e l’astinenza da gol che comincia a preoccupare: Allegri attende, nuova chance in Coppa Italia? Cosa filtra

Milan news 24

Published

1 giorno ago

on

By

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez continua a non trovare la prima rete stagionale: astinenza che pesa, nuova chance in Coppa Italia?

L’attesa per i tifosi del Milan comincia a farsi sempre più pesante. Santiago Gimenez, l’attaccante messicano arrivato a gennaio, non ha ancora sbloccato il suo contatore di gol in maglia rossonera. Nonostante prestazioni generose, fatte di sacrificio, pressing e corsa costante al servizio della squadra, il tabellino del “Bebote” resta fermo a zero. Un dato che, con il passare delle settimane, alimenta inevitabilmente interrogativi e crescenti pressioni su un giocatore che a Rotterdam era una vera e propria macchina da gol.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, però, continua a mostrare totale fiducia nel suo attaccante. Allegri è un maestro nella gestione dei giocatori e sa che in momenti di difficoltà psicologica come questo, un calciatore va sostenuto e coccolato. È per questo che il tecnico livornese continua a mandare in campo Gimenez, incoraggiandolo e spingendolo a ritrovare la serenità sotto porta. E non solo. Allegri non perde occasione per elogiare pubblicamente l’impegno del messicano, come confermato dalle sue recenti dichiarazioni, cercando di alleggerire la pressione mediatica che sta crescendo.

Anche i compagni di squadra sono schierati al suo fianco, riconoscendo il momento difficile che Gimenez sta vivendo. La solidarietà all’interno dello spogliatoio rossonero è un elemento chiave per superare questa fase di digiuno forzato. Gimenez, dal canto suo, non si nasconde. È perfettamente consapevole di dover tornare a segnare per ripagare la fiducia che il club ha riposto in lui con l’investimento fatto a gennaio. Il duro lavoro e l’impegno quotidiano sono le uniche armi a sua disposizione per invertire la rotta.

Per un attaccante, il gol è linfa vitale. Ogni partita che passa senza il tanto atteso primo sigillo rischia di trasformarsi in un vero e proprio macigno mentale, rendendo le giocate più complesse e la porta sempre più piccola. La storia del calcio, tuttavia, è piena di esempi virtuosi di attaccanti che hanno avuto un inizio difficile prima di esplodere definitivamente. Si pensi a campioni come Thierry Henry all’Arsenal o, restando in Italia, a un giovane Filippo Inzaghi alla sua prima esperienza in una grande squadra.

La speranza, e la convinzione, è che anche per Gimenez il momento arriverà. Basta il più classico degli episodi, magari un gol sporco o fortunoso, per cambiare l’inerzia e sbloccare tutto. Quella rete potrebbe restituirgli la fiducia perduta e sbloccare quel potenziale devastante che ha mostrato al Feyenoord. Quando ciò accadrà, il Milan potrebbe ritrovarsi con un attaccante in grado di buttare giù ogni porta, proprio come un tempo. E Allegri sembra orientato a schierarlo da titolare anche in Coppa Italia contro il Lecce.

Fonte: TMW

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.