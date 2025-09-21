Santiago Gimenez e l’astinenza da gol che comincia a preoccupare: Allegri attende, nuova chance in Coppa Italia? Cosa filtra

Santiago Gimenez continua a non trovare la prima rete stagionale: astinenza che pesa, nuova chance in Coppa Italia?

L’attesa per i tifosi del Milan comincia a farsi sempre più pesante. Santiago Gimenez, l’attaccante messicano arrivato a gennaio, non ha ancora sbloccato il suo contatore di gol in maglia rossonera. Nonostante prestazioni generose, fatte di sacrificio, pressing e corsa costante al servizio della squadra, il tabellino del “Bebote” resta fermo a zero. Un dato che, con il passare delle settimane, alimenta inevitabilmente interrogativi e crescenti pressioni su un giocatore che a Rotterdam era una vera e propria macchina da gol.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, però, continua a mostrare totale fiducia nel suo attaccante. Allegri è un maestro nella gestione dei giocatori e sa che in momenti di difficoltà psicologica come questo, un calciatore va sostenuto e coccolato. È per questo che il tecnico livornese continua a mandare in campo Gimenez, incoraggiandolo e spingendolo a ritrovare la serenità sotto porta. E non solo. Allegri non perde occasione per elogiare pubblicamente l’impegno del messicano, come confermato dalle sue recenti dichiarazioni, cercando di alleggerire la pressione mediatica che sta crescendo.

Anche i compagni di squadra sono schierati al suo fianco, riconoscendo il momento difficile che Gimenez sta vivendo. La solidarietà all’interno dello spogliatoio rossonero è un elemento chiave per superare questa fase di digiuno forzato. Gimenez, dal canto suo, non si nasconde. È perfettamente consapevole di dover tornare a segnare per ripagare la fiducia che il club ha riposto in lui con l’investimento fatto a gennaio. Il duro lavoro e l’impegno quotidiano sono le uniche armi a sua disposizione per invertire la rotta.

Per un attaccante, il gol è linfa vitale. Ogni partita che passa senza il tanto atteso primo sigillo rischia di trasformarsi in un vero e proprio macigno mentale, rendendo le giocate più complesse e la porta sempre più piccola. La storia del calcio, tuttavia, è piena di esempi virtuosi di attaccanti che hanno avuto un inizio difficile prima di esplodere definitivamente. Si pensi a campioni come Thierry Henry all’Arsenal o, restando in Italia, a un giovane Filippo Inzaghi alla sua prima esperienza in una grande squadra.

La speranza, e la convinzione, è che anche per Gimenez il momento arriverà. Basta il più classico degli episodi, magari un gol sporco o fortunoso, per cambiare l’inerzia e sbloccare tutto. Quella rete potrebbe restituirgli la fiducia perduta e sbloccare quel potenziale devastante che ha mostrato al Feyenoord. Quando ciò accadrà, il Milan potrebbe ritrovarsi con un attaccante in grado di buttare giù ogni porta, proprio come un tempo. E Allegri sembra orientato a schierarlo da titolare anche in Coppa Italia contro il Lecce.

Fonte: TMW