Sanremo 2024, la scaletta UFFICIALE della seconda serata: quali cantati tifosi del Milan si esibiranno questa sera all’Ariston. I dettagli

Siamo già entrati nel vivo di Sanremo 2024 e questa sera, mercoledì 7 febbraio, si esibiranno 15 artisti e verranno di nuovo annunciate le prime cinque posizioni in classifica.

Tra i sette cantanti tifosi del Milan presenti in questa edizione del festival della musica italiana, solo in tre questa sera si esibiranno sul palco dell’Ariston. I cantanti in questione sono: Francesco Renga che insieme a Nek si esibirà con ‘Pazzo di te’, Piero Barone che insieme a Il Volo con la canzone ‘Capolavoro’ e Irama con il brano ‘Tu no’.

LEGGI ANCHE: QUALI CANTANTI PRESENTI A SANREMO 2024 SONO TIFOSI DEL MILAN