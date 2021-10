Sabatini: «Tatarusanu merita elogi, non si sente l’assenza di Maignan»

Sandro Sabatini è convinto che Tatarusanu stia sostituendo al meglio l’infortunato Maignan: ecco le sue parole

Sandro Sabatini, famoso giornalista, è intervenuto durante il TG di SportMediaset elogiando le prestazioni di Ciprian Tatarusanu:

«Bisogna elogiare Tatarusanu perché ha risolto una grande incognita, e cioè quella se poteva essere all’altezza di Maignan. Si sta comportando bene e ieri sera per la prima volta ha tenuto anche la porta inviolata. Tatarusanu è un portiere esperto ed ha anche una storia legata alle scadenze di contratto. Si trasferì dalla Steaua alla Fiorentina a parametro zero quando aveva 28 anni, e poi dal Nantes al Lione ancora a parametro zero. In mezzo c’è stato il trasferimento dalla Fiorentina al Nantes che venne avallato da Pioli che era appena arrivato nei viola. Il DS Corvino gli aveva prospettato la cessione di Tatarusanu per 2,5 milioni e lui disse di sì. Sempre con Pioli poi è tornato al Milan dopo che la società rossonera lo ha pagato 500 mila euro al Lione».