Piccinini, appunto a Moncada: «Bravissimo ma ha sbagliato questa cosa»

Sandro Piccinini, giornalista, ha mosso una critica a Moncada, DT del Milan: serviva quell’acquisto dal mercato

Intervistato da Radio Serie A, Sandro Piccinini ha dichiarato:

«Abbiamo sempre elogiato le qualità e gli acquisti fatti da Moncada in questi anni, anche recentemente. Ciò che però emerge sempre più, è la vera mancanza di un 9 come Giroud: Jovic non è il top e Okafor ha altre caratteristiche, il Milan avrebbe dovuto ragionare in modo diverso sul fronte attaccante».