San Siro Milan, Sala sta provando in tutti i modi a convincere i rossoneri: la situazione e il possibile dopo Milan. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Il Giorno, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sta provando in tutti i modi a convincere Milan e Inter a non abbandonare San Siro.

Ma nel caso cui non ci riuscisse a convincere i due club, il primo cittadino milanese ha chiarito che San Siro verrebbe messo in vendita, così come l’area comunale dove attualmente ci sono il parcheggio dell’impianto e il Parco dei Capitani. Inoltre, i possibili acquirenti potrebbero essere Hines, Coima Sgr e Asm Global.