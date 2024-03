San Siro Milan, ristrutturazione o meno lo stadio sarà a disposizione per i concerti: i DETTAGLI

Nel frattempo che Inter e Milan attendono che WeBuild presenti il progetto per la ristrutturazione di San Siro, arrivano dei dettagli sugli eventi extra-calcio che verranno organizzati in futuro. I Pooh cantavano “Chi fermerà la musica“, in questo caso nemmeno gli eventuali lavori di ristrutturazione.

Come riferisce Il Giorno, i promoter musicali si sono mossi per tempo per la stagione estiva del 2025 bloccando le date per i concerti. Già 4 gli spettacoli fissati, con Marco Mengoni ed I Pinguini Tattici Nucleari tra i protagonisti. L’obiettivo è quello di arrivare a quota 19 show in totale, ovvero il tetto massimo fissato dal Comune.