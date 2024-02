San Siro Milan, De Chirico sicuro: «L’impianto va salvato da questo scenario desolante. Vi spiego»

San Siro-Milan, Alessandro De Chirico, Capogruppo Forza Italia nel Consiglio Comunale Milano, ha parlato dello storico impianto

Intervistato da fcinternews.it, Alessandro De Chirico, Capogruppo Forza Italia nel Consiglio Comunale Milano, ha parlato così di San Siro:

PAROLE – «Il Milan ha acquisito al 90% SportLifeCity, la società che vantava un’opzione sulle aree di San Francesco, con il chiaro intento di acquistare quelle aree. L’azione, già preannunciata, rappresenta un passo concreto per il trasloco del Milan a San Donato. Mi spiace leggere commenti di alcuni colleghi che ne gioiscono, il Meazza è una questione delicata e complessa che riguarda tutti i milanesi, dovrebbe essere affrontata senza il preconcetto dello schieramento politico. L’obiettivo per me rimane chiaro: lo stadio di San Siro va salvato dall’abbandono. Il vincolo ci obbliga a mantenerlo in piedi, dobbiamo agire per garantire un futuro alla struttura senza pesare sulle tasche dei cittadini. Non faccio il tifo per l’eco del flop mediatico che avrebbero l’amministrazione Sala ed il PD se le squadre andassero via da Milano, io faccio il tifo per Milano».