Continua il momento no al Milan per Samu Castillejo, che però commenta fiducioso attraverso un post su Instagram

Momento non semplice per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo sembra essere indietro nelle gerarchie di Pioli e ultimamente non sembra trovare tanto spazio in campo, con le sue prestazioni che non lo stanno di certo aiutando.

Su Instagram però, il giocatore appare fiducioso sul futuro, scrivendo in post: «Non temere i momenti difficili, il meglio viene da lì».