Sampdoria-Milan: nessun dubbio per Stefano Pioli in difesa

Sampdoria-Milan: Stefano Pioli non avrebbe dubbi su chi schierare dal primo minuto in difesa contro i blucerchiati

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Stefano Pioli non avrebbe dubbi su chi inserire tra i titolari contro la Sampdoria in difesa. Toccherebbe nuovamente a Matteo Gabbia far coppia con Kjaer con Duarte in panchina.

Alla sua destra aggirerebbe Davide Calabria (Conti non ancora al meglio) e a sinistra Theo Hernandez, tornato dopo la squalifica contro l’Atalanta. Out in via definitiva invece Romagnoli.