Sala su San Siro: «Questo vincolo è un grandissimo problema». Le parole del sindaco di Milano sul possibile nuovo stadio del Milan

Beppe Sala ha parlato, a margine della presentazione dell’inizio dei lavori dell’Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi, sul vincolo di San Siro. Ecco le parole sul vincolo di San Siro e il nuovo stadio del Milan:

«Noi siamo in fervida attesa. Questo vincolo su San Siro è un grandissimo problema. In un paio di mesi, non di più ci aspettiamo la risposta della soprintendenza, perché altrimenti diventa un problema. Non so cosa succederà al Milan e non sono in condizione di giudicare, anche se Paolo Maldini è certamente un mio amico, ma ho sentito riformulare l’ipotesi di Assago. Con il vincolo di San Siro è difficile fare un altro impianto di fianco perché rimangano due impianti così vicini»