Saelemaekers Milan, parole al miele del giocatore del Milan: «Siamo una famiglia, in campo…». Le ultimissime notizie

Alexis Saelemaekers si è concesso ai canali ufficiali del Milan per un’intervista approfondita, toccando diversi aspetti della vita in rossonero e concentrandosi in particolare sull’unità del gruppo. Le sue parole riflettono un’atmosfera serena e coesa all’interno dello spogliatoio, un elemento fondamentale per la squadra guidata da Massimiliano Allegri e gestita da Igli Tare.

Interrogato sulla composizione del gruppo squadra, l’esterno belga non ha avuto dubbi, usando termini che richiamano un forte senso di appartenenza e coesione. «Penso che si veda sul campo, è veramente una famiglia», ha dichiarato Saelemaekers con convinzione. Questa sensazione di unità non è limitata ai momenti di successo, ma emerge con ancora più forza nelle difficoltà, a testimonianza di una mentalità solida.

«Anche quando le cose vanno meno bene, si vede che ognuno è pronto a sacrificarsi per l’altro e questa è una cosa bella», ha aggiunto il calciatore, sottolineando come la disponibilità al sacrificio sia la cartina di tornasole della forza di questo collettivo. In un campionato competitivo come la Serie A, dove gli alti e bassi sono all’ordine del giorno, poter contare su un ambiente così unito è un vantaggio non indifferente.

Saelemaekers ha inoltre voluto fare un paragone con le sue precedenti esperienze, evidenziando la rarità di un legame così profondo: «Io ho vissuto gruppi, ma questo qui è davvero unito. Sono fiero di farne parte». Il suo elogio al clima interno è una nota positiva in un momento cruciale della stagione per il Milan, che deve affrontare impegni ravvicinati e delicati, a partire dalla trasferta contro il Parma.

Il messaggio del belga è chiaro: la forza del Milan non risiede solo nelle individualità, ma soprattutto nella capacità dei singoli di agire come un corpo unico. Questo spirito di squadra, alimentato quotidianamente a Milanello, è la base su cui Allegri sta costruendo le ambizioni rossonere.