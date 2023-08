Saelemaekers Milan: due possibili scenari per il futuro del belga

Saelemaekers non è stato convocato per il match del Milan di stasera contro il Bologna. Per il futuro del belga due possibili scenari

Saelemaekers sempre più ai margini. Il belga non è stato convocato per il match del Milan di stasera contro il Bologna. Per il suo futuro si prospettano due scenari:

la cessione, a patto che arrivi l’offerta giusta, o l’esclusione dalla rosa in attesa di sistemazione con il confinamento temporaneo in tribuna. Di fatti sembra anche accantonata l’idea di Pioli di usarlo come terzino in assenza di Calabria. L’allenatore ha preferito dirottare Kalulu all’occorrenza in quel ruolo