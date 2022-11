Sacchi sulla Germania: «Raramente ha tradito nelle grandi manifestazioni…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato della Germania ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«I tedeschi raramente hanno tradito nelle grandi manifestazioni. Hanno un carattere d’acciaio. Il ct Flick ha due grandi uomini in mezzo al campo come Gundogan e Kimmich, e là davanti c’è Sané che, quando ne ha voglia, è capace di far saltare i dispositivi di qualisiasi difesa».