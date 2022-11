Sacchi sulla Francia: «E’ campione in carica e ha calciatori di grande esperienza». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, anche, della Francia. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«Ultimamente non si è espressa al massimo, però è campione in carica e può sempre disporre di uomini di grande esperienza. Poi c’è Mbappé: come una pistola puntata sulla tempia dell’avversario. Quando parte, ci vuole la moto per tenere il suo passo. É una moto di grossa cilindrata»