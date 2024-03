Sacchi: «Al Milan non c’è equilibrio. Pioli? Deve avere il coraggio di fare questa cosa». Le sue parole alla Gazzetta

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Milan. Le sue parole.

PIOLI – «Se è responsabilità di Pioli? Sì. È bravo e deve fare in modo che non accada più. Vedo che spesso Pioli viene criticato, io non gli darei troppe colpe perché vanno valutati anche il contesto e il gruppo a disposizione. Il Milan a volte dà l’impressione di non saper stare in campo, poi azzecca cinque o sei partite, poi ripiomba nel caos. Non c’è equilibrio sul terreno di gioco e non c’è continuità nei risultati. Così non si va da nessuna parte. Se un giocatore non si sacrifica, se non corre all’indietro rapidamente, se non collabora, Pioli deve avere il coraggio di lasciarlo fuori. Altrimenti quel giocatore danneggia tutta la squadra»

LEAO – «Ha enormi qualità, ma deve giocare per la squadra e con la squadra. Invece gioca prevalentemente da solo. Il temperamento è genetico: ce l’hai o non ce l’hai. Spero che lui ce l’abbia perché, tirandolo fuori, diventerebbe un campione»