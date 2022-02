ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sacchi: «Il Milan può perdere con chiunque. Ha un solo modo per vincere lo scudetto». Così l’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi parla così del Milan su La Gazzetta dello Sport.

La sua analisi: «Il Milan ha dimostrato una volta di più che se non gioca «da squadra» può perdere contro chiunque, anche contro la Salernitana ultima in classifica. La squadra di Pioli non è la più forte, ma gioca il calcio più bello. Però se non lavora come un gruppo unito, coeso, dove tutti collaborano e si sacrificano, allora non va da nessuna parte. A Salerno i rossoneri in vantaggio hanno poi spento il motore. Mi si chiede spesso: il Milan può vincere lo scudetto? Sì, a patto che abbia lo spirito di squadre e che ritrovi l’etica del lavoro e del sacrificio. Soltanto attraverso il gioco il Milan può nascondere i limiti tecnici e di esperienza che ha rispetto agli avversari diretti».