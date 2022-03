Sacchi: «Il calcio italiano ha un problema enorme: è arretrato»

Arrigo Sacchi, storico ex tecnico del Milan, ha analizzato l’eliminazione dell’Italia per mano della Macedonia: le sue parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha analizzato il tracollo dell’Italia contro la Macedonia:

«Il presidente Gravina è un uomo competente, dovrà analizzare la situazione con freddezza e non farsi prendere dall’emozione del momento. Spero che non intenda risolvere tutto mandando via il commissario tecnico. Il guaio è più grave, molto più grave. Il calcio italiano soffre di arretratezza culturale, non ci sono idee nuove. Le altre nazioni si evolvono e noi siamo rimasti a sessant’anni fa. Lo dico chiaramente: i meno colpevoli di questa situazione sono i giocatori e l’allenatore. Qui il problema è ‘istituzionale».