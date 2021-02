Sabatini: «Massara? La Roma ha sbagliato, al Milan sta facendo bene, è…»

Il dt del Bologna, Walter Sabatini, per anni uomo mercato della Roma, ha risposto a tante domande in particolar modo su Frederic Massara

Intervenuto alla trasmissione Al Circo Massimo, il dt del Bologna, Walter Sabatini, per anni uomo mercato della Roma, ha risposto a tante domande sui singoli:

«Ricky Massara? Oggi è il ds del Milan, la Roma ha sbagliato, ha lasciato andare via un ragazzo di grande cultura e impegno incessante per il club. Massara arrivava alle 7.30 e andava via a notte inoltrata, la Roma ha fatto uno sbaglio esiziale. So che non è stato confermato perché ha tentato di difendere la figura di Monchi, l’uomo che oltre agli errori ha portato Zaniolo qui. Schierarsi con lui è stato letale. Parliamo di una vicenda piuttosto squallida, Massara è il Salah dei dirigenti e mi da gioie quotidiane. Spero che vinca col Milan».