Sebastiano Rossi ha parlato così dell’importanza di Mike Maignan per il Milan. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Maignan è potente, tecnico e cinico: in una grande squadra non ti capitano molti episodi per fare la differenza, devi essere bravo a farti trovare pronto quando succede, e lui ci riesce sempre. È già tra i primi 5 al mondo, per valutarlo nella storia del Milan occorrono altri 3-4 anni».