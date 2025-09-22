Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero. Le ultimissime

Una figura leggendaria del calcio mondiale compie gli anni, e il Milan non ha perso l’occasione per celebrarla. Oggi, lunedì 22 settembre 2025, ricorre il compleanno di Ronaldo Luis Nazario de Lima, il “Fenomeno”, e il club rossonero ha voluto omaggiarlo con un messaggio di auguri sui propri canali social.

Un gesto che rinsalda il legame tra il campione brasiliano e la società di Via Aldo Rossi, un rapporto che, seppur breve, è rimasto impresso nella storia recente del club. Ronaldo ha vestito la maglia del Milan dal gennaio 2007 al giugno 2008, un periodo segnato da alti e bassi, ma soprattutto da una classe cristallina che non si è mai offuscata.

Happy birthday to Ronaldo O Fenômeno 🇧🇷 pic.twitter.com/vgeBKbHCql — AC Milan (@acmilan) September 22, 2025

Nonostante le problematiche fisiche che lo hanno perseguitato per gran parte della sua carriera, Ronaldo è riuscito a lasciare il segno anche in rossonero. I suoi gol, la sua potenza, la sua abilità nel dribbling e la sua capacità di finalizzazione hanno incantato San Siro, rievocando in molti il ricordo di uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. Il suo arrivo a Milano fu un vero e proprio colpo di scena, un ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Inter che fece sognare i tifosi rossoneri.

La sua avventura con la maglia del Milan si interruppe bruscamente a causa di un grave infortunio al ginocchio, ma il suo nome è rimasto scolpito nella memoria dei tifosi. Il “Fenomeno” non ha conquistato trofei importanti con il club, ma il suo carisma, la sua classe e la sua storia hanno contribuito ad arricchire il blasone rossonero.

Il post di auguri del Milan sui social è un tributo meritato a un campione che ha scritto pagine indelebili del calcio, un giocatore che ha saputo emozionare e che ancora oggi, a 49 anni, viene ricordato e celebrato per la sua grandezza. Tanti auguri, Ronaldo!