Romagnoli, quale futuro? Tante voci, ma la partenza non è scontata

Alessio Romagnoli, capitano in scadenza: tanta professionalità e tante voci di addio dall’esterno. Ma il futuro non è scontato

Alessio Romagnoli sta disputando una delle migliori stagioni da quando veste la maglia del Milan. Il capitano rossonero ha saputo farsi trovare pronto quando chiamato in causa e soprattutto dopo l’infortunio di Kjaer ha sfoggiato prestazioni di altissimo livello che non hanno fatto rimpiangere il danese.

Quella in corso, tuttavia, potrebbe essere l’ultima annata di Romagnoli a Milanello visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tante le voci di mercato che lo vorrebbero alla Lazio dal prossimo primo luglio. Il centrale classe ’95 non ha mai dato adito a dubbi, mostrando una professionalità impeccabile anche fuori dal campo e particolarmente apprezzata da Maldini e la dirigenza. Le parti non vorrebbero separarsi ma va trovata la quadra economica. Con uno scudetto e una Coppa Italia da provare a conquistare, il futuro è ancora tutto da scrivere.