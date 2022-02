Romagnoli Lazio, la pista si accende. E il Milan...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio e Alessio Romagnoli sono in trattativa per il trasferimento del centrale a zero la prossima estate: il Milan spera ancora

La Lazio fa sul serio per Alessio Romagnoli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero allacciato decisi contatti con gli agenti del centrale per cercare di convincerlo a trasferirsi a Formello a giugno a parametro zero.

L’offerta messa sul piatto è un quadriennale da 3 milioni a stagione più bonus. Romagnoli, che adesso ne percepisce 6, dovrebbe ridursi drasticamente l’ingaggio, condizione che gli pone anche il Milan in sede di rinnovo. Maldini e Massara hanno offerto al centrale un contratto di quattro anni a 2.8 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra molto simile a quella della Lazio. Romagnoli continua a dare priorità ai rossoneri ma sa che trasferendosi nella Capitale diventerebbe un titolare inamovibile della difesa di Sarri. Le prossime settimane saranno decisive.