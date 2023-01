Roma, sorride Mourinho: Zaniolo e Dybala a disposizione contro il Milan. Buone notizie per i giallorossi in vista del match di Milano

Nel match della Roma contro il Bologna, sia Zaniolo sia Dybala sono usciti dal campo per via di problemi fisici. Sembra tutto risolto, però.

Per il primo, solo una botta, per il secondo era una questione di crampi: entrambi saranno a disposizione di Mourinho per la sfida contro il Milan. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.