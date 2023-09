Roma Milan, Theo si arrabbia con Pioli per questo: il retroscena! – VIDEO. Il francese discute con il tecnico per un cambio

Partita difficile Roma Milan, soprattutto dopo l’espulsione di Tomori per doppio giallo. Per evitare un’altra situazione simile, Pioli decide di sostituire anche l’ammonito Loftus Cheek.

Theo Hernandez non la prende bene: si arrabbia con il tecnico per il cambio, perché il Milan in quel momento ha bisogno di fisicità in mezzo al campo. Leao capisce la mossa del tecnico, il francese no: allora arriva Pioli a spiegare a gesti la sua scelta.