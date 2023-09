Roma Empoli: prima da titolare per l’ex obiettivo del Milan Lukaku

Tra poco in campo Roma Empoli. Prima partita da titolare con la maglia giallorossa per l’ex obiettivo di mercato del Milan, Lukaku

Alle 20.45 andrà in scena Roma-Empoli allo stadio Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali scelte dei due allenatori. Per la prima volta Lukaku, ex obiettivo di mercato del Milan, parte titolare:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ndicka, Mancini, Llorente; Kristensen, Cristante, Paredes, Sanches, Spinazzola; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.