Rolfini: «E’ stato emozionante confrontarsi con il top del top dell’Italia». Le parole dell’attaccante del Vicenza

Alex Rolfini ha commentato l’amichevole tra Vicenza e Milan. Ecco le parole dell’attaccante del Vicenza:

«Milan? Bello confrontarsi con loro, hanno vinto loro l’anno scorso lo scudetto, ci siamo confrontati davvero con il top del top in Italia, quindi è stato bellissimo, emozionante e niente, loro sono molto più forti. Soddisfazione per il goal? Beh dire il contrario sarebbe fasullo, non contano in amichevole, però è una bella soddisfazione»